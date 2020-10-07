Больные диабетом харьковчане с начала октября не могут получить необходимый им инсулин. В горсовете говорят, что средства для закупки инсулина должны поступить из госбюджета на следующей неделе.

– Возможно, финансирование придет, как нам обещали. Но там еще нужно некоторое время, не меньше недели, чтобы составить договоры с аптеками. Но не думаю, что это будет стопроцентное обеспечение, – сказала в комментарии «Суспільному» заместитель директора Департамента охраны здоровья горсовета Елена Головина.По ее словам, чтобы обеспечить инсулинозависимых Харькова необходимыми препаратами, городу ежемесячно нужно 6,5 миллиона гривен. Всего же область, по ее информации, должна получить 21 миллион гривен субвенции на три месяца.Сейчас больные диабетом харьковчане ищут и покупают препараты через знакомых или обращаются к волонтерам.– У нас есть небольшие запасы, делятся люди из других областей. Из-за границы мы получаем гуманитарную помощь в виде инсулина. Люди помогают, но, конечно, волонтерскими усилиями мы не можем закрыть все потребности, – отметила сооснователь общественной организации «Диа-Дзен» Юлия Куклина.Отсутствие доступного инсулина заставляет людей уменьшать дозировку, и иногда это может привести к необратимым последствием. По информации Юлии Куклиной, сейчас в Харькове проживают около семи тысяч инсулинозависимых, из них почти 500 — дети.