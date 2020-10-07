Украина не против размещения на своей территории британских десантников, которые в сентябре приняли участие в учениях на территории Николаевской области.

Об этом в интервью ВВС заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.По его словам, Украина не против чаще проводить совместные учения с британскими военными.— Если они там (британские десантники в Николаевской области — ред.) десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане, — сказал Кулеба.По его словам, между Украиной и Британией идет плодотворное сотрудничество.—Не зря именно британские десантники десантировались. Это все результат очень кропотливой и плодотворной работы, которая не зависит от того, есть ли Британия в нормандской формате, — добавил Кулеба.