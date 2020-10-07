В одном неприметном харьковском гаражном кооперативе обнаружили сотни легендарных автомобилей, которые в свое время туда свозили на реставрацию. Однако узнать в изувеченном железе раритетные авто трудно.

Об этом говорится в сюжете телеканала 2+2.В железных конях лишь узнаются очертания некогда легендарных автомобилей — в этом гаражном кооперативе когда-то была мастерская по ремонту машин. Получить второе дыхание и снова выехать на дорогу смогли далеко не все, поэтому десятки уникальных машин годами так и стоят под открытым небом.«Здесь есть отечественные автомобили, а также и старые иномарки. О том, что на территории кооператива находится такое сокровище, знают не все», — говорится в сюжете.