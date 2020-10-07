О том, сколько пользы яблоки могут принести организму, известно с давних пор. А уж в деле похудения — это первейшие помощники. Помнится, в известной сказке царь отрядил трех сыновей за молодильными яблочками аж за тридевять земель в тридесятое царство – не пожалел отпрысков.

Нам повезло больше – для приобретения полезного фрукта не придется идти дальше ближайшего сада или магазина. А организм за такой подарок будет благодарен, ведь яблоки за совсем короткий срок помогут ему омолодиться, а также вывести ненужную жидкость и ликвидировать лишние килограммы.Самая быстрая яблочная диета рассчитана всего на одни – максимум двое суток. Правда, в этом случае «живая (негазированная) водичка» или другие жидкости находятся под запретом – яблоки, только яблоки и ничего, кроме яблок. Если получится продержаться на 1,5 кг «наливных» в день (свежих или печеных), организм ответит потерей 0,8–1,5 кг.Трехдневная диета предписывает съедать неограниченное количество плодов любого сорта, запивая их негазированной водой. Эффект – минус два килограмма.Если же постараться, благодаря яблокам можно сбросить даже 5–6 кг, но придется пострадать семь дней (причем последний нужно полностью посвятить «живой воде»). Впрочем, в меню при недельной диете можно добавить ржаные сухари и зеленый чай без сахара, что немного облегчит участь худеющего.