По состоянию на 7 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 17 112 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 22 132 случая заболевания COVID-19, 16 836 человек находятся под медицинским наблюдением, 4 903 пациента выздоровели, 393 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 7 октября в Украине зафиксировано 4 753 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 239 337 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 4 597 человек умерли, 105 970 - выздоровели.