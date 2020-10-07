Новое исследование предполагает, что длина теломер лейкоцитов может дать некоторые важные сведения о продолжительности жизни женщины. Результаты были представлены в журнале Menopause.

Это не первый случай, когда длина теломер связана с прогнозируемой продолжительностью жизни. Предыдущие исследования предположили связь между длиной теломер и различными хроническими состояниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа, некоторые неврологические состояния и различные виды рака.Менее крупное исследование ранее предположило, что возраст матери при рождении последнего ребенка влияет на длину теломер. В новом масштабном исследовании приняли участие более 1200 женщин в перименопаузе и постменопаузе различных национальностей и происхождения, учитывались социально-демографические факторы, связанные с деторождением и решениями в отношении здоровья.Исследование подтвердило, что возраст матери при последних родах положительно связан с длиной теломер, а это означает, что женщины, которые родили последнего ребенка в более позднем возрасте, скорее всего, будут иметь более длинные теломеры, что является биомаркером долгосрочного здоровья и долголетия. Этот вывод был ограничен женщинами с одним или двумя живорожденными или использовавшими оральные контрацептивы.