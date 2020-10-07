Харьков по-прежнему находится в жесткой оранжевой эпидемиологической зоне. А так и не скажешь – люди традиционно игнорируют маски, а городская власть собирает на концерт две тысячи человек.

Полиция открыла производство

Харьков снова в антилидерах

С 5 октября в Украине, в том числе и в Харьковской области, действует новое эпидемиологическое зонирование. Соответствующее решение принято на внеочередном заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.К оранжевой зоне отнесли: Харьков и Люботин, а также Богодуховский, Великобурлукский, Зачепиловский, Первомайский и Харьковский районы. В более мягкой желтой зоне – Изюм, Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Лозовский, Нововодолажский и Чугуевский районы.Между тем большая часть харьковчан не обращает особого внимания на карантинные ограничения оранжевой зоны. Горожане дружно игнорируют средства защиты и социальную дистанцию, а городская власть собирает на концерты тысячи харьковчан и отчитывается о достойно проведенном мероприятии на своем официальном сайте.«Концерт по случаю Дня работников образования состоялся 3 октября на стадионе ДЮСШ№5, – говорится в сообщении. – На мероприятии выступила известная украинская певица Оля Полякова. С наступающим праздником учителей поздравил первый заместитель городского головы Игорь Терехов».«Тот неловкий момент, когда на концерт сорок тысяч долларов нашли, а в городских ковидных больницах даже венфлонов нет (катетеров. – Прим. ред). Спасибо за +800, к такому приросту мы в скором времени придем, – написала на свой странице в Фейсбук волонтер Наталья Попова. – Это не просто концерт. В одном месте собрали учителей харьковских школ. Чтобы сразу весь город накрыло».– Харьков сейчас постоянно в лидерах в антирейтинге. И очень важно было для местной власти провести этот концерт. Собрать тысячи людей, чтобы потом посмотреть, какое количество заболевших будет через неделю, увеличится ли она. Это такая логика у местной власти? – прокомментировал харьковские события министр охраны здоровья Максим Степанов.По его словам, количество пациентов, которых госпитализируют, с каждым днем растет и такое безответственное отношение чревато тем, что больницы просто не в состоянии будут принять даже тяжелобольных.– Медицинская система имеет определенный предел, как бы мы ни увеличивали количество коек. Такие легкомысленные действия, такое отношение к здоровью граждан, может привести к тому, что у нас банально закончатся койки и медработники, – отметил глава МОЗ.Полиция открыла производство в связи с нарушением карантинных правил на концерте Оли Поляковой, который состоялся в минувшую субботу. В начале выступления певица попросила зрителей надеть маски и соблюдать социальную дистанцию, но большинство людей ее обращение проигнорировали.– Несмотря на карантин, на стадионе на Профсоюзном бульваре состоялся концерт, который посетило около двух тысяч человек. Следователь Новобаварского отдела полиции внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, – сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. – Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51 тысячи гривен или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.По информации Нацполиции, предохранители узнали о планируемом мероприятии из соцсетей – о концерте «самой фееричной, неповторимой, талантливой звезды украинского шоубизнеса» ко Дню учителя сообщили на странице Новобаварского района в «Фейсбуке».– 1 октября в ходе интернет-мониторинга работники Новобаварского отдела полиции обнаружили информацию о том, что 3 октября на территории района состоится концерт с участием известной украинской певицы. Полицейские в тот же день зарегистрировали информацию в журнале единого учета, – сообщили в полиции. – Также было написано письмо в районную администрацию с просьбой дать информацию о мероприятии, в частности, о его организаторе и примерном количестве участников. В письме также содержалось предупреждение об ответственности в соответствии с действующим законодательством в случае нарушения разрешенного количества участников и их размещения – со ссылкой на пункт 14 Постановления Кабмина от 22.07.2020 №641, поскольку Харьков с 28 сентября отнесен к оранжевой зоне уровня эпидемической опасности.В Нацполиции добавили, что 40 сотрудников Новобаварского и Холодногорского отделов полиции находились на месте проведения массового мероприятия с целью разъяснения гражданам правил соблюдения карантина.– Тем не менее никто на месте не был оштрафован и концерт не остановили, – замечает волонтер Наталья Попова.За сутки с 4 по 5 октября в Харьковской области зафиксировано 446 новых случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю наш регион снова оказался на первой строчке всеукраинского антирейтинга. На второй – Киев, где 286 заболевших. По данным, опубликованным в системе мониторинга СНБО Украины, на Харьковщине смертей за указанные сутки не зарегистрировано, выздоровел 31 больной, продолжают болеть 16 031 человек.Всего в регионе с начала пандемии выявлено 20 964 случая заболевания Covid-19, из них 369 – с летальным исходом, выздоровевших – 4 564.