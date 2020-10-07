Рост минимальной зарплаты в Украине с 5000 грн до 6500 грн в 2021 году может увеличить дефицит госбюджета до более чем 6% от валового внутреннего продукта.

Об этом говорится в экономическом обзоре Всемирного банка, опубликованном в среду, 7 октября.Кроме того, повышение минимальной зарплаты приведет росту общих потребностей в финансировании расходной части госбюджета до более чем 13% от ВВП.Риски для Украины связаны с существенными потребностями в финансировании, при этом потребности на выплаты по госдолгу в 2021 и 2022 годах превысят 7% от ВВП, по подсчетам ВБ.При этом Украина рассчитывает получить $2,9 млрд в виде дополнительного официального финансирования от МВФ, ВБ и ЕС до конца текущего года. Если их получение задержится, правительству придется ограничить расходы или больше занимать внутри страны, отмечают во Всемирном банке.Ранее заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб сообщил, что после повышения минимальной зарплаты на 30% в 2021 году ожидается рост средней зарплаты в стране на 15%.Напомним, с 1 сентября в Украине повысили "минималку" до 5000, а в следующем году ожидается двойное повышение: с января до 6000 грн, а с июля - до 6500 грн.