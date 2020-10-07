Трамваи №12 и 20 будут ходить по измененным маршрутам с 9:00 до 18:00 завтра, 8 октября.

В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, в пер. Лосевском, пер. Пискуновском, по Рогатинскому проезду и ул. Клочковской, на участке от Новоивановского моста до Рогатинского проезда.Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части на ул. Большой Панасовской.В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом6при движении в сторону Южного вокзала:- по своим маршрутам в штатном режиме;при движении от Южного вокзала:Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы.