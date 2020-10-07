Чтобы разобраться в вопросе питания, придется изучить тонну научной литературы и исследований. Именно этим решил заняться британский врач-генетик Тим Спектор, автор книги «Мифы о диетах», в которой он развенчивает самые популярные заблуждения о еде.

чтобы похудеть, нужно считать калории. На самом деле калории — это всего лишь количество энергии, высвобождаемой при сжигании единицы продукта. Когда диетологи рассчитывают «норму» калорий, которую люди должны потреблять, то не учитывают множества факторов: способ приготовления еды, физиологические особенности, то, как потребляются продукты.К примеру, люди, у которых толстая кишка длиннее, могут извлечь из пищи больше калорий, чем те, у кого она короче. А если есть белый рис палочками, а не ложкой, это замедлит скорость повышения глюкозы в крови и активирует выработку инсулина. Очевидно, что 1000 калорий, полученных из бургера, не равны 1000 калорий от мяса с овощами. Вот почему считать калории — просто бессмысленно.холестерин — главный враг здорового питания. На самом деле холестерин — сложный жир, который есть почти в каждой клетке тела. У него много полезных свойств: он служит защитой для стенок клеток, является важным ингредиентом многих витаминов и гормонов. Отказываясь от холестерина, человек лишает себя не только разнообразия в еде, но и части питательных веществ. К тому же жиры бывают разными. Доказанный вред организму приносит только употребление трансжиров.детокс — хороший способ очистить организм от токсинов. Под детоксом стало принято понимать диету из соков, которые якобы изгоняют из организма токсины и помогают ему «перезагрузиться». На самом деле организм обладает природной системой детоксикации и вовсе не нуждается в регулярной очистке. А частое употребление фруктового сока может быть опасным, поскольку организм получает из него слишком много фруктозы и мало клетчатки, которая помогает абсорбировать природный сахар. Польза соковых диет не доказана ни одним исследованием, а их «похудательный» эффект объясняется банальным снижением количества потребляемых калорий.йогурты с пробиотиками помогают поддерживать микрофлору кишечника. На самом до сих пор нет данных, которые бы с достоверностью доказывали пользу пробиотиков. Единственное исключение — это эксперименты со штаммом Lactobacillus reuteri, показавшим свою эффективность для людей, у которых диагностирована гиперхолестеринемия (генетически обусловленный повышенный уровень холестерина в крови).При этом ученые до сих пор не могут выяснить, действительно ли пробиотики выживают в кишечнике. Согласно исследованиям, всего 1% из них попадает из кислотной среды желудка в двенадцатиперстную кишку. Вот почему польза от йогуртов с добавками, скорее всего, переоценена.включение в рацион суперфудов — залог здоровья. На самом деле почти все популярные суперфуды — ягоды асаи, семена чиа, водоросли хлорелла и спирулина — не более чем маркетинговый трюк. Подавляющее большинство «поразительных результатов» от их употребления в пищу было получено лишь в лабораторных пробирках или на примере крыс, которые поглощали суперфуды в огромном количестве.По сути, любой свежий фрукт или овощ — уже суперфуд, так как содержит сотню полезных химических соединений. Время от времени объедаться несколькими избранными «суперпродуктами» не так эффективно, как регулярно есть овощи и зелень.