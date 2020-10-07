Как вырастить лидера – раскрепощенного, развитого человека, который не боится открывать любые двери и высказывать свое мнение, который свободно чувствует себя в любом обществе и умеет договариваться? Все очень просто – нужно воспитывать детей в любви. Своим опытом поделилась в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» руководитель частного детского сада Ирина Панова.

Воспитываем детей в любви

Мы учим детей договариваться

Бюджет должен помогать школам и детсадам

Скоро некому будет лечить и учить

«Я могу! Я это сделаю!»

Подношения унижают педагога

Школу нужно возрождать

Родители и школа должны быть партнерами

– Это частный детский сад, который работает на базе Еврейского культурного центра. У нас такой девиз: «Воспитываем детей в любви». Это действительно необычный садик, потому что мы работаем под руководством известного педагога из Израиля, основавшего 150 детсадов – как в Израиле, так и за его пределами. Мы используем итальянский подход, который, кстати, признан лучшим для детей дошкольного возраста.Еще мы воспитываем детей в духе светской еврейской традиции и культуры. И такой подход объединяет вокруг нас семьи.– Когда я была в Израиле, видела, что дети в детских садах счастливы. Они чувствуют себя свободно, радуются гостям и очень открыты. Мне захотелось создать такой же детсад и у нас.Такой подход получил распространение после Второй мировой войны, когда итальянские матери вынуждены были пойти на работу, потому что потеряли кормильцев. Они обратились к философу Лорису Малагуцци, который открыл пробную школу, и попросили создать аналогичный садик, в котором ребенок мог бы развиваться как личность. И такие детские сады стали работать по всей Италии, показывая прекрасные результаты. Уникальным опытом заинтересовалась британская принцесса Диана, которая по профессии была воспитателем, и открыла подобные заведения в Англии. Родители видели результат – их дети действительно росли в любви и были счастливы. Позже этот метод внедрили в Израиле.Именно такой детский сад уже 11 лет успешно работает в Харькове. Мы не теряем связь со своими выпускниками – они заходят к нам в гости. У нас действительно партнерские отношения с родителями. Почему садик частный? Потому что я работаю только с детьми и родителями.– Да, мы прислушиваемся к желаниям детей. В каждой группе у нас есть юные «специалисты» в той или иной сфере. Например, ребенок научился хорошо читать и теперь учит своих одногруппников. Кто-то из ребятишек знает, как обращаться с кошечкой или собачкой – он делится своим опытом с остальными детками. Лучше всего дети учатся друг у друга. А мы прислушиваемся к ним, помогаем, но не навязываем свое мнение. Например, они играют с листьями деревьев и таким образом усваивают разные цвета, размеры, формы. Если рядом идет строительство – понятное дело, ребенку интересно, что же там происходит. И тогда все занятия посвящаются именно этому действу. Таким образом дети изучают и профессии, и транспорт.Наши дети развиваются гармонично, наши выпускники занимают лидерские позиции в школе – прежде всего потому, что не боятся взрослых. Мы открыты – ко мне может зайти любой ребенок и просить, например, какое у меня настроение. У нас не пугают детей директором. Они запросто ко мне заходят и делятся своими мыслями. Это для меня очень важно.– Конечно. Каждый ребенок у нас – лидер. Прежде всего мы учим их договариваться между собой. В жизни важно находить консенсус. Вот яркий пример – Юлия Светличная. Будучи губернатором, она садилась и вела переговоры, она прекрасно умеет договариваться. Я была на открытии прекрасной филармонии, мы видели, что совместными усилиями открыли станцию метро, появились центры предоставления административных услуг... Она вела переговоры... И детям важно научиться договариваться. Они потом показывают успехи в школе, находят общий язык в любом коллективе – и со взрослыми, и с ровесниками.– Непросто, но мы же научили их договариваться и не бояться высказывать свое мнение. Так что они приспособятся к любой школе. Но выбирают лучшую. Прежде всего они идут к определенному педагогу.– Я росла в семье офицера и учителя, и другого пути, кроме педагогики, у меня не было. Девушек тогда еще не брали в офицеры.Первое мое образование – учитель начальных классов, второе – дошкольное воспитание. Еще у меня есть психологическое образование. Я работала руководителем в нескольких государственных дошкольных учреждениях Московского района. Я знаю все трудности и педагогов, и руководителей, и воспитателей, и родителей. Чтобы сдвинуться с места, необходима бюджетная помощь детским садам и школам, чтобы их руководители и воспитатели не стояли с протянутой рукой. И кошельки родителей тоже не резиновые – не могут они взвалить все нужды дошкольного учреждения или школы на свои плечи.Необходимо поднимать авторитет педагога. Молодежь неохотно идет в сферу образования. Прошлым летом я была в Грузии и видела, как там финансируются детские садики и школы – почти за все платит государство.– Бесплатное, но за родительские взносы, которые порой просто неподъемны для родителей. А сейчас, в условиях пандемии, когда люди остаются без работы, необходимо, чтобы именно государство помогало садикам и школам.Да что там говорить... Мы видим и ситуацию в больницах. Моя дочь шесть лет назад поступила в медуниверситет, выдержав большой конкурс – 32 человека на место. Сейчас она уже окончила вуз, врач-интерн, она мечтала об этой профессии... Так вот, вчера получила зарплату – 2700 гривен. Как прожить на эти деньги молодому врачу?– Мой сын – успешный инженер-электрик, ученый, многое сделал для модернизации энергетики. Однако его опыт не очень востребован, потому что нет развития производства. И он решил поменять профессию, к сожалению.– Вот уже 11 лет я работаю, основываясь на европейском опыте. Да, у нас было анонсировано много чего, но при этом финансирование как было на низком уровне, так и осталось. Берут за основу финский опыт, но надо же учитывать, что у финнов и менталитет другой. Кроме того, там государство выделяет деньги. А у нас что?– Министр внутренних дел добился для своих подчиненных выплат в связи с повышенным риском заболеть Covid-19. А почему таких надбавок нет для педагогов? Ведь они тоже рискуют. Я считаю, что государству нужно более внимательно относиться к людям, которые работают в сфере образования.Молодежь сейчас не идет ни в школы, ни в детские садики, скоро уже и в больницы никто идти не будет. Нужно же как-то решать эту проблему, иначе в скором времени у нас некому будет присматривать за детьми, за больными и учить в школах.Многие сетуют — вот, мол, в школах работают одни пенсионеры. Да потому и работают, что не идет молодежь. Так давайте еще и опытных специалистов выбросим за кулисы. И кто же тогда останется в школах и садиках? Например, в Израиле вообще нет такого понятия, как возраст. Вопросов о возрасте вы не найдете ни в одной анкете. Там считается, что человек с годами крепнет, набирается опыта. Там много воспитателей, которым уже за 70 и они живут своей профессией. Потому что она ценится, и они не стоят с протянутой рукой.– Прежде всего, планировать образовательную программу, исходя из интересов детей. У нас как привыкли? Осень наступила, на улице еще жарко, а воспитательница уже терзает детей: «Какая сейчас пора, дети? Правильно, осень». А дети не понимают – ведь на улице тепло как летом. В израильских садиках все-по другому. Когда пожелтеют листья на деревьях, высохнет трава, ребенок увидит, что произошли изменения и заинтересуется, почему. Детям не нужно что-то насаждать – они должны увидеть сами и, соответственно, понять. Такое обучение более эффективно, эти знания остаются на всю жизнь.Кроме того, необходимо готовить ребенка к реальной жизни, учить без страха открывать любые двери, заявлять о себе, высказывать свое мнение... Вот это важно, я считаю. Тогда у нас будет развитое общество, люди не будут бояться, они будут знать: «Я могу! Я сделаю!».При этом мы не кричим на детей – у нас это запрещено. Мы детям объясняем. И все воспитанники у нас вежливые, радостные, более открытые, более эмоциональные. Растет раскрепощенный развитый человек, который способен и сам добиться успехов, и экономику продвигать.– Пятнадцать.– Можете себе представить, как профессионально выгорает педагог, воспитатель, если у него 36 детей? Ведь он же должен раскрыть каждого ребенка. А как это осуществить с таким количеством детей? Дай бог, хотя бы раз в месяц кого-то о чем-то спросить.– У нас никаких пакетов нет – они у нас запрещены. Я считаю, что такие подношения унижают. Если родители хотят отблагодарить педагога, они дарят ему цветы.– По крайней мере это улучшит отношения между родителями и учителями – они станут более доверительными. Это избавит от ссор родителей, которые возникают на почве того, что кто-то сдал деньги, а кто-то не сдал. Сейчас в школах и садиках атмосфера очень нездоровая. Если в Грузии есть государственное финансирование, то там присутствует м уважение к учителю, воспитателю, к родителям. Мы гуляли по Кутаиси, по Тбилиси, по Батуми – везде звучит музыка, дети улыбаются, родители здороваются, интересуются, как дела, как здоровье... Общество меняется.– Я слышала такое мнение от родителей. Однако мои дети окончили обычную школу в спальном районе, я очень ею довольна. Это 124-я школа – большое спасибо и директору, и коллективу. Дочка получила высшее медицинское образование и уже поступила на юридический факультет, сын имеет два высших образования и сейчас будет получать третье. Я считаю, что если ребенок хочет учиться, он учится. Мой папа родом из глухого села и, тем не менее, стал подполковником. В этом вопросе не стоит приуменьшать значение семьи. Если мама интересуется школьной жизнью ребенка, все будет хорошо. В школе любого направления.– Хочу опять привести в пример Юлию Александровну Светличную. Когда она возглавила Харьковскую область, по отношению к ней как к молодой женщине у некоторых был определенный скепсис. Но она работала и показала, что умеет договариваться со всеми ветвями власти. И наш регион развивался, активно развивался. Я считаю, что и нынешней власти нужно садиться за стол переговоров и договариваться. Не стоит бояться доносить до центральной власти, что и школы, и детские сады, и больницы нужно возрождать.– Но в тандеме с педагогами. Родители и школа должны быть партнерами. Почему наш садик так ценится среди харьковчан? Потому что мы находим точки соприкосновения. Родители видят, что мы работаем для детей, что мы партнеры.– Прежде всего любить ребенка. Но и воспитывать тоже. Сейчас молодые мамы часто допускают ошибку, разрешая детям практически все. Ребенок переходит все границы и родители уже не справляются. Воспитание обязательно должно быть. А не так, что ребенок криком кричит, а мама стоит и умиляется. Как найти эту тонкую грань, чтобы и давать ребенку свободу и в то же время не позволять лишнего, это каждая мама должна чувствовать сердцем.– Многие родители считают, что дети должны все время проводить перед монитором с воспитателем. Это неправильно. В дистанционном обучении детей должны принимать участие и родители. Все будем учиться на ошибках...