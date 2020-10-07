Как вырастить лидера – раскрепощенного, развитого человека, который не боится открывать любые двери и высказывать свое мнение, который свободно чувствует себя в любом обществе и умеет договариваться? Все очень просто – нужно воспитывать детей в любви. Своим опытом поделилась в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» руководитель частного детского сада Ирина Панова.
Воспитываем детей в любви
– Ирина Ивановна, вы руководитель необычного детского сада. Расскажите о нем подробнее.
– Это частный детский сад, который работает на базе Еврейского культурного центра. У нас такой девиз: «Воспитываем детей в любви». Это действительно необычный садик, потому что мы работаем под руководством известного педагога из Израиля, основавшего 150 детсадов – как в Израиле, так и за его пределами. Мы используем итальянский подход, который, кстати, признан лучшим для детей дошкольного возраста.
Еще мы воспитываем детей в духе светской еврейской традиции и культуры. И такой подход объединяет вокруг нас семьи.
– Вы говорите, что воспитываете детей в любви. Расскажите более детально о таком подходе.
– Когда я была в Израиле, видела, что дети в детских садах счастливы. Они чувствуют себя свободно, радуются гостям и очень открыты. Мне захотелось создать такой же детсад и у нас.
Такой подход получил распространение после Второй мировой войны, когда итальянские матери вынуждены были пойти на работу, потому что потеряли кормильцев. Они обратились к философу Лорису Малагуцци, который открыл пробную школу, и попросили создать аналогичный садик, в котором ребенок мог бы развиваться как личность. И такие детские сады стали работать по всей Италии, показывая прекрасные результаты. Уникальным опытом заинтересовалась британская принцесса Диана, которая по профессии была воспитателем, и открыла подобные заведения в Англии. Родители видели результат – их дети действительно росли в любви и были счастливы. Позже этот метод внедрили в Израиле.
Именно такой детский сад уже 11 лет успешно работает в Харькове. Мы не теряем связь со своими выпускниками – они заходят к нам в гости. У нас действительно партнерские отношения с родителями. Почему садик частный? Потому что я работаю только с детьми и родителями.
Мы учим детей договариваться
– То есть ваши воспитанники находятся в наиболее комфортных для них условиях.
– Да, мы прислушиваемся к желаниям детей. В каждой группе у нас есть юные «специалисты» в той или иной сфере. Например, ребенок научился хорошо читать и теперь учит своих одногруппников. Кто-то из ребятишек знает, как обращаться с кошечкой или собачкой – он делится своим опытом с остальными детками. Лучше всего дети учатся друг у друга. А мы прислушиваемся к ним, помогаем, но не навязываем свое мнение. Например, они играют с листьями деревьев и таким образом усваивают разные цвета, размеры, формы. Если рядом идет строительство – понятное дело, ребенку интересно, что же там происходит. И тогда все занятия посвящаются именно этому действу. Таким образом дети изучают и профессии, и транспорт.
Наши дети развиваются гармонично, наши выпускники занимают лидерские позиции в школе – прежде всего потому, что не боятся взрослых. Мы открыты – ко мне может зайти любой ребенок и просить, например, какое у меня настроение. У нас не пугают детей директором. Они запросто ко мне заходят и делятся своими мыслями. Это для меня очень важно.
– Таким образом и воспитываются лидерские качества?
– Конечно. Каждый ребенок у нас – лидер. Прежде всего мы учим их договариваться между собой. В жизни важно находить консенсус. Вот яркий пример – Юлия Светличная. Будучи губернатором, она садилась и вела переговоры, она прекрасно умеет договариваться. Я была на открытии прекрасной филармонии, мы видели, что совместными усилиями открыли станцию метро, появились центры предоставления административных услуг... Она вела переговоры... И детям важно научиться договариваться. Они потом показывают успехи в школе, находят общий язык в любом коллективе – и со взрослыми, и с ровесниками.
– Насколько сложно вашим воспитанникам потом приспосабливаться к условиям, которые существуют в обычной школе?
– Непросто, но мы же научили их договариваться и не бояться высказывать свое мнение. Так что они приспособятся к любой школе. Но выбирают лучшую. Прежде всего они идут к определенному педагогу.
Бюджет должен помогать школам и детсадам
– Как вы стали педагогом?
– Я росла в семье офицера и учителя, и другого пути, кроме педагогики, у меня не было. Девушек тогда еще не брали в офицеры.
Первое мое образование – учитель начальных классов, второе – дошкольное воспитание. Еще у меня есть психологическое образование. Я работала руководителем в нескольких государственных дошкольных учреждениях Московского района. Я знаю все трудности и педагогов, и руководителей, и воспитателей, и родителей. Чтобы сдвинуться с места, необходима бюджетная помощь детским садам и школам, чтобы их руководители и воспитатели не стояли с протянутой рукой. И кошельки родителей тоже не резиновые – не могут они взвалить все нужды дошкольного учреждения или школы на свои плечи.
Необходимо поднимать авторитет педагога. Молодежь неохотно идет в сферу образования. Прошлым летом я была в Грузии и видела, как там финансируются детские садики и школы – почти за все платит государство.
– У нас вроде как тоже бесплатное образование...
– Бесплатное, но за родительские взносы, которые порой просто неподъемны для родителей. А сейчас, в условиях пандемии, когда люди остаются без работы, необходимо, чтобы именно государство помогало садикам и школам.
Да что там говорить... Мы видим и ситуацию в больницах. Моя дочь шесть лет назад поступила в медуниверситет, выдержав большой конкурс – 32 человека на место. Сейчас она уже окончила вуз, врач-интерн, она мечтала об этой профессии... Так вот, вчера получила зарплату – 2700 гривен. Как прожить на эти деньги молодому врачу?
– Получается, у нашей молодежи два пути: либо менять профессию, либо выезжать за рубеж.
– Мой сын – успешный инженер-электрик, ученый, многое сделал для модернизации энергетики. Однако его опыт не очень востребован, потому что нет развития производства. И он решил поменять профессию, к сожалению.
Скоро некому будет лечить и учить
– Ирина Ивановна, несколько лет назад было громко проанонсирована реформа системы образования. Как вы ее оценили тогда и что можете сказать сегодня?
– Вот уже 11 лет я работаю, основываясь на европейском опыте. Да, у нас было анонсировано много чего, но при этом финансирование как было на низком уровне, так и осталось. Берут за основу финский опыт, но надо же учитывать, что у финнов и менталитет другой. Кроме того, там государство выделяет деньги. А у нас что?
– Дистанционное обучение в условиях карантина, думаю, показало многим родителям, насколько сложной и ценной является профессия педагога. Соответственно, из зарплаты у них должны быть достойные.
– Министр внутренних дел добился для своих подчиненных выплат в связи с повышенным риском заболеть Covid-19. А почему таких надбавок нет для педагогов? Ведь они тоже рискуют. Я считаю, что государству нужно более внимательно относиться к людям, которые работают в сфере образования.
Молодежь сейчас не идет ни в школы, ни в детские садики, скоро уже и в больницы никто идти не будет. Нужно же как-то решать эту проблему, иначе в скором времени у нас некому будет присматривать за детьми, за больными и учить в школах.
Многие сетуют — вот, мол, в школах работают одни пенсионеры. Да потому и работают, что не идет молодежь. Так давайте еще и опытных специалистов выбросим за кулисы. И кто же тогда останется в школах и садиках? Например, в Израиле вообще нет такого понятия, как возраст. Вопросов о возрасте вы не найдете ни в одной анкете. Там считается, что человек с годами крепнет, набирается опыта. Там много воспитателей, которым уже за 70 и они живут своей профессией. Потому что она ценится, и они не стоят с протянутой рукой.
«Я могу! Я это сделаю!»
– Будучи руководителем частного садика, каким опытом вы бы поделились с коммунальными учреждениями?
– Прежде всего, планировать образовательную программу, исходя из интересов детей. У нас как привыкли? Осень наступила, на улице еще жарко, а воспитательница уже терзает детей: «Какая сейчас пора, дети? Правильно, осень». А дети не понимают – ведь на улице тепло как летом. В израильских садиках все-по другому. Когда пожелтеют листья на деревьях, высохнет трава, ребенок увидит, что произошли изменения и заинтересуется, почему. Детям не нужно что-то насаждать – они должны увидеть сами и, соответственно, понять. Такое обучение более эффективно, эти знания остаются на всю жизнь.
Кроме того, необходимо готовить ребенка к реальной жизни, учить без страха открывать любые двери, заявлять о себе, высказывать свое мнение... Вот это важно, я считаю. Тогда у нас будет развитое общество, люди не будут бояться, они будут знать: «Я могу! Я сделаю!».
При этом мы не кричим на детей – у нас это запрещено. Мы детям объясняем. И все воспитанники у нас вежливые, радостные, более открытые, более эмоциональные. Растет раскрепощенный развитый человек, который способен и сам добиться успехов, и экономику продвигать.
– А сколько ребятишек у вас в одной группе?
– Пятнадцать.
– В других садиках – 30, а то и 36 человек в группе.
– Можете себе представить, как профессионально выгорает педагог, воспитатель, если у него 36 детей? Ведь он же должен раскрыть каждого ребенка. А как это осуществить с таким количеством детей? Дай бог, хотя бы раз в месяц кого-то о чем-то спросить.
Подношения унижают педагога
– Система образования нуждается в повышении уровня финансирования, причем в разы. И не только для того, чтобы повысить заплаты педагогам, а чтобы создавать новые школы по современным стандартам. Однако здесь еще проблема в украинском менталитете. Люди привыкли нести учителю пакет или конверт, чтобы повысить успеваемость ребенка. И справиться с «традицией» одним финансированием сложно.
– У нас никаких пакетов нет – они у нас запрещены. Я считаю, что такие подношения унижают. Если родители хотят отблагодарить педагога, они дарят ему цветы.
– Насколько улучшится наша система образования, если увеличить финансирование школ и детсадов?
– По крайней мере это улучшит отношения между родителями и учителями – они станут более доверительными. Это избавит от ссор родителей, которые возникают на почве того, что кто-то сдал деньги, а кто-то не сдал. Сейчас в школах и садиках атмосфера очень нездоровая. Если в Грузии есть государственное финансирование, то там присутствует м уважение к учителю, воспитателю, к родителям. Мы гуляли по Кутаиси, по Тбилиси, по Батуми – везде звучит музыка, дети улыбаются, родители здороваются, интересуются, как дела, как здоровье... Общество меняется.
Школу нужно возрождать
– Часто можно слышать критику в адрес городской и областной власти в отношении приоритетов. Например, разный подход в школах, которые находятся в центре города и где-то в спальном районе. Возможно, даже в финансировании. И по мнению многих, лучше учиться в центре, нежели на Салтовке.
– Я слышала такое мнение от родителей. Однако мои дети окончили обычную школу в спальном районе, я очень ею довольна. Это 124-я школа – большое спасибо и директору, и коллективу. Дочка получила высшее медицинское образование и уже поступила на юридический факультет, сын имеет два высших образования и сейчас будет получать третье. Я считаю, что если ребенок хочет учиться, он учится. Мой папа родом из глухого села и, тем не менее, стал подполковником. В этом вопросе не стоит приуменьшать значение семьи. Если мама интересуется школьной жизнью ребенка, все будет хорошо. В школе любого направления.
– И все же есть ли возможность у местной власти помочь коммунальным школам развиваться?
– Хочу опять привести в пример Юлию Александровну Светличную. Когда она возглавила Харьковскую область, по отношению к ней как к молодой женщине у некоторых был определенный скепсис. Но она работала и показала, что умеет договариваться со всеми ветвями власти. И наш регион развивался, активно развивался. Я считаю, что и нынешней власти нужно садиться за стол переговоров и договариваться. Не стоит бояться доносить до центральной власти, что и школы, и детские сады, и больницы нужно возрождать.
Родители и школа должны быть партнерами
– Многое в воспитании детей зависит прежде всего от родителей.
– Но в тандеме с педагогами. Родители и школа должны быть партнерами. Почему наш садик так ценится среди харьковчан? Потому что мы находим точки соприкосновения. Родители видят, что мы работаем для детей, что мы партнеры.
– Какой совет вы можете дать родителям по воспитанию детей, в частности, дошкольного возраста?
– Прежде всего любить ребенка. Но и воспитывать тоже. Сейчас молодые мамы часто допускают ошибку, разрешая детям практически все. Ребенок переходит все границы и родители уже не справляются. Воспитание обязательно должно быть. А не так, что ребенок криком кричит, а мама стоит и умиляется. Как найти эту тонкую грань, чтобы и давать ребенку свободу и в то же время не позволять лишнего, это каждая мама должна чувствовать сердцем.
– Не исключено, что в связи ростом заболеваемости Covid-19 учебные заведения снова перейдут на дистанционное обучение...
– Многие родители считают, что дети должны все время проводить перед монитором с воспитателем. Это неправильно. В дистанционном обучении детей должны принимать участие и родители. Все будем учиться на ошибках...