Регламентный комитет Верховной Рады большинством голосов поддержал создание временной следственной комиссией по ситуации с наемниками частной военной компании Вагнер в Беларуси.

Об этом в среду, 7 октября, сообщил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Роман Костенко.Теперь проект соответствующего постановления рассмотрят на заседании Верховной Рады, отметил он.- Надеюсь на поддержку депутатов, ведь это - вопрос национальной безопасности Украины. Уже достаточно слухов и лжи по делу "вагнеровцев". Достаточно закрывать на это глаза и игнорировать, - заявил Костенко.Как сообщалось, ранее комитет ВР по национальной безопасности и обороне рекомендовал депутатам рассмотреть создание комиссии по расследованию обстоятельств операции украинских спецслужб по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнер.