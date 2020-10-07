В праздник, даже такой серьезный, как День защитника Украины, душа и тело требуют эмоций, в том числе и гастрономических. Желудок хочет шашлыка, мозг усыхает без шоколада, а рука тянется к вожделенному куску торта. Накануне общенационального праздника предлагаем обратить внимание на рецепты блюд с украинским характером.

Во всем мире давно известны бренды украинской кухни – борщ, вареники, голубцы, крученики, пампушки, галушки и, конечно же, сало. Правда, среди самих украинцев сало – продукт популярный, но не настолько, как это представляется международному сообществу. Во всяком случае, ежедневно на завтрак, обед и ужин народ его не ест, но по праздникам, в застольные дни этот распространенный украинский продукт очень даже к месту.При покупке сала для этого блюда обратите внимание, чтобы оно было свежим и шкурка легко отделялась. Легким движением руки отделяем ее, щедро сдабриваем пласты сала (толщиной около двух сантиметров) любимыми специями, травами, чесноком (нарезанным пластинками), солью. Закручиваем все это дело в рулет, укутываем свиной шкуркой и плотно обматываем плотной ниткой или веревкой. Заворачиваем получившееся сало в одеяле в фольгу, а еще лучше – кладем в рукав для запекания и отправляем томиться в духовку часа на полтора при температуре 160–180 градусов.Вынули рулетики из духовки – и пусть отдыхают на решетке, пока не остынут не избавятся от избыточного жира. А затем уже можно класть в холодильник и доставать по мере необходимости. Знатоки уверяют, что такая необходимость возникнет довольно скоро – очень уж аппетитное блюдо.Страшно подумать, какой длины мог бы получиться перечень вариантов начинки для вареников, если перечислить их все. Поэтому ограничимся самыми колоритными:– картофель с грибами и куриной печенью;– тушеная капуста со свининой и шкварками;– сливы, вишни, абрикосы, смородина и прочие ягоды;– творог со свежими сливами или черносливом;– творог с маком;– ревень и щавель;– сыр со шпинатом.Вариантов множество – нужно только включить фантазию.Для приготовления ультрасовременных галушек потребуются: около 300 граммов творога; одно яйцо; 100 граммов муки; один банан; соль, ванилин, сахар – по вкусу.Начинаем с того, что разминаем творог, затем добавляем в ту же емкость соль, сахар, ванилин, яйцо. Очищенный банан разминаем в пюре – и туда же. Добавляем муку и хорошо перемешиваем. Тесто должно получиться плотным, не получается – добавьте еще муки.На дощечке, посыпанной мукой, формируем колбаску и режем ее на части по полтора-два сантиметра. Варить в слегка подсоленной воде, пока не всплывут. Это обычно занимает минуты три. Подавать со сметаной, сливками, фруктовым соусом. Дети такие галушки просто обожают.