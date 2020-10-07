Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Вы будете склонны биться головой в незапертые двери. Прежде чем впадать в панику, проверьте, в какую сторону они открываются. Уделяйте больше внимания окружающим – узнаете много нового и интересного.Сейчас стоит действовать не спеша, ибо в обычном темпе рискуете проскочить мимо чего-то весьма важного, что в корне изменит дальнейшее течение жизни. Неплохо бы найти время, чтобы заняться домом.В вас проснется ораторский дар – сможете убедить кого угодно в чем пожелаете. Особых волнений не предвидится. Найдите возможность отдохнуть, провести немного времени с семьей или друзьями.В эти дни может начаться что-то очень интересное и перспективное. Однако начало может показаться вам слишком формальным и скучным. Не отказывайтесь от новых возможностей только на этом основании.Будьте по возможности более эгоистичны – доставьте себе максимум удовольствия. Главное - понять, что, собственно, вам нужно. Потом уже будет значительно проще. Представится некий шанс, который упускать не следует.Вы сможете совершить маленькое чудо, надо только очень захотеть. Только не хвастайтесь своими поступками. Завтра не стоит ничего менять - цена, которую придется заплатить, окажется выше, чем потребность в переменах.Посмотрите на положение дел с пессимистической точки зрения. Слишком многое надо предусмотреть – расслабляться некогда. Удача, в общем-то, на вашей стороне. Разве что вы сами захотите все испортить.К вам могут закрасться мысли о смене работы. Но пусть даже вы недовольны всем: местом, служебным положением, зарплатой – не надо спешить. Оценивайте свои возможности реально.Самореклама может завести довольно далеко. Будьте осмотрительны, ведь впоследствии вам могут припомнить ваши же слова. Ваша задача – отсечь все лишнее, ненужное, наносное.Поддайтесь велению обстоятельств, плывите по течению. Скорее всего, все сложится так, как и должно быть, и вашего участия даже не понадобится. Возможно, удастся найти кое-что очень и очень нужное.Вам может показаться, что вас незаслуженно обидели, но прежде чем обижаться, подумайте. Возможно не стоит сотрясать воздух, а лучше задуматься об изменениях в собственной жизни.Возможно, вы будете смотреть на жизнь с некоторым разочарованием и даже с удовольствием повесили бы на все двери табличку: «Не беспокоить, злая собака». Но помните – именно сейчас вы нужны своим друзьям.