В ходе расследования авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом комиссия выявила грубые нарушения в выполнении полетных заданий и организации полетов.

Об этом сообщил глава правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы, вице-премьер Олег Уруский у себя в Facebook."Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по ИКМ (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя", – отметил Уруский.По его словам, на сегодня по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен полет самолета Ан-26Ш, установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов.Минобороны должно завершить собственное служебное расследование 12 октября 2020 года, после этого материалы передадут в военные комиссариаты.