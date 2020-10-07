Хозяйственный суд Харьковской области отменил решение госрегистратора и признал права собственности за государством на объекты недвижимого имущества.

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, правоохранители установили факт противоправного отчуждения государственного имущества путем проведения незаконной государственной регистрации."Государственный регистратор одного из сельских советов Богодуховского района незаконно зарегистрировал право собственности на объекты недвижимого имущества общей площадью более 10,5 тысяч кв. м. Таким образом указанное государственное имущество незаконно перешло в частную собственность юридического лица. Это и стало основанием для направления соответствующего иска местной прокуратурой в суд", - рассказали в ведомстве.Сейчас решение суда не вступило в силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.