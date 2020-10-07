Украинский вратарь официально заявлен на товарищеский матч со сборной Франции.

После того, как у Андрея Лунина и Юрия Панькива был обнаружен коронавирус, единственным вратарем сборной остался Георгий Бущан. В связи с этим тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил в сборную легенду украинского футбола - 45-летнего голкипера Александра Шовковского.«Не надевал вратарские перчатки около трех лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорванные сухожилия в январе 2018-го года.Скажу откровенно - и не планировал!Но иногда обстоятельства заставляют!!!Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее ...И пусть с вами всегда будет температура 36,6», - написал Шовковский в Instagram.Последний поединок за сборную Украины Шовковский провел в 2012 году, а профессиональную карьеру игрока Александр завершил спустя четыре года - в 2016 году.Напомним, что Матч Франция - Украина состоится на «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.