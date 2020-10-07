Украинский вратарь официально заявлен на товарищеский матч со сборной Франции.После того, как у Андрея Лунина и Юрия Панькива был обнаружен коронавирус, единственным вратарем сборной остался Георгий Бущан. В связи с этим тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил в сборную легенду украинского футбола - 45-летнего голкипера Александра Шовковского.
«Не надевал вратарские перчатки около трех лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорванные сухожилия в январе 2018-го года.
Скажу откровенно - и не планировал!
Но иногда обстоятельства заставляют!!!
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее ...
И пусть с вами всегда будет температура 36,6», - написал Шовковский в Instagram.
Последний поединок за сборную Украины Шовковский провел в 2012 году, а профессиональную карьеру игрока Александр завершил спустя четыре года - в 2016 году.
Напомним, что Матч Франция - Украина состоится на «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.