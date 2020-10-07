События За сутки в экосистемах Харьковской области произошло более 80 пожаров (видео) Вечерний Харьков 7.10.2020 1128 Огнем уничтожено около 120 гектаров природных экосистем. Подробности в сюжете телеканала "р1" Читайте также Известный вуз Харькова переводят на дистанционную форму обучения Харьковский СИЗО заработал более 25 тысяч «Любая власть со мной советовалась», - Александр Кирш БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Известный вуз Харькова переводят на дистанционную форму обучения События 14:58 Лента новостей DW: Украинские правозащитники документируют преступления в Донбассе 15:20 Известный вуз Харькова переводят на дистанционную форму обучения 14:58 Харьковский СИЗО заработал более 25 тысяч 14:40 «Любая власть со мной советовалась», - Александр Кирш 14:22 На дорогах страны появятся «успокоители» 14:18 В Харькове зафиксированы сотни новых случаев заболевания коронавирусом 14:00 Соцсети: в Харькове поймали водителя-убийцу (видео) 13:38