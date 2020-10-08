Пожар продолжался с 12 часов 7 октября до 6 утра следующего дня.

Как сообщают официальные источники в полиции и Службе по чрезвычайным ситуациям, сегодня на улице Камышовой загорелись заросли камыша, а из-за сильного порывистого ветра огонь быстро распространился на большую площадь и перекинулся на жилой дом и четыре хозяйственных постройки."Учитывая сложившуюся ситуацию, к месту происшествия немедленно были вызваны дополнительные силы. Всего на ликвидацию данного пожара сосредоточено 15 пожарных автоцистерн и 55 человек личного состава ДСНС, одна местная пожарная команда поселка Васищево, пожарный поезд, три автоцистерны коммунального предприятия для подвоза воды и три пожарных автоцистерны Октябрьского лесхоза. По предварительным оценкам огонь распространился на площадь 30 гектаров", - рассказали в ГСЧС.Локализовать возгорание удалось лишь спустя 18 часов после вызова.По данному факту в правоохранительных органах инициировали уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.