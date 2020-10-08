Об отключении предупредили в КП "Харьковводоканал".

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домоввременно прекращено водоснабжение по следующим адресам:б-р Нетеченский (ч/с), ул. Валдайская, 24-а (стояк), ул. Москалевская, 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 08.10.20 г.А также:ул. Героев Труда, 30 (п. №1, стояк) до 17:00 08.10.20 г.проезд Стадионный, 6/1 (п. №2, стояк) до 20:00 08.10.20 г.Григоровское шоссе, 51 (п. №4, стояк) до 20:00 08.10.20 г.пр. Льва Ландау, 16 (п. №7) до 17:00 08.10.20 г.; ул. Зерновая, 53-г (п. №3, стояк) до 20:00 08.10.20 г.ул. Евгения Котляра, 4/6 (п. №1, стояк) до 17:00 08.10.20 г.пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4,5,6), 24, ул. Джанкойская (ч/с), пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. Малоджанкойская, 8 (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №6, стояк), ул. Монтажная, 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 08.10.20 г.