Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Горсовета.По словам автора петиции, в связи со строительством новых многоэтажных комплексов по улице Зерновая, в районе возникла нехватка детских садов.
"Просим Вас восстановить заброшенный детский сад, который расположен на территории, граничащей с жилым комплексом Зерновая по адресу ул. Зерновая, 47 и школой №68 первой степени. Вместе с этим, просим улучшить территорию рядом с детским садиком, а именно расчистить и высадить декоративные деревья.
Этот детский сад поможет разгрузить переполненные детские сады, а также улучшить район в целом", - сообщается в петиции.