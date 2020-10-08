Об этом сообщили в отделе коммуникаций областного главка.

В частности, в ведомстве рассказали, что 5 октября во Дворце студентов по улице Пушкинской состоялся концерт народной артистки Украины. По словам организаторов концерта, мероприятие посетили 487 зрителей. Все заходили в помещение в масках, на входе у зрителей замеряли температуру.Еще один факт правоохранители зафиксировали 4 октября по показаниям 35-летнего мужчины, который был доставлен в больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмой головы и в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, он в ночное время отдыхал в кафе по улице Сумской.Также 7 октября полицейские установили еще один факт нарушения санитарных правил. Правоохранители обнаружили кафе, расположенное на улице Бучмы, которое работало в ночь с 6 на 7 октября."По данным фактам сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 тысяч до 51 тысячи гривен или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок", - сообщили в ГУНП.