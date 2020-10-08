В Службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о самых крупных возгораниях, которые произошли на территории региона.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, за минувшие сутки на территории Харьковщины произошло 114 пожаров сухой растительности в природных экосистемах. Подавляющее их количество, по словам пожарных, произошло из-за легкомысленности граждан, которые несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают сжигать мусор и сухостой. Общая площадь уничтоженных экосистем лишь только за вчерашний день составила более 132 гектара."Быстрому распространению огня способствует сухая и ветреная погода, что в последнее время наблюдается в Харьковской области. Нередко огонь перекидывается на поселения, объекты инфраструктуры и наносит материальный ущерб. Только за вчера от пожаров сухостоев сгорели два дома, пять хозяйственных сооружений, складское здание и 10 гектаров кукурузы на корню", - рассказывают в Службе по чрезвычайным ситуациям.Так, только утром 08 октября спасателям Харькова удалось потушить пожар на окраине города площадью 30 гектаров, который уничтожила жилой дом и четыре хозяйственные постройки.В селе Пересечное спасатели не дали огню распространиться на свалку. Там выгорело 5 гектаров сухой травы.В 12:53 случился пожар за пределами села Лукьянцы Харьковского района. Горела сухая трава, камыш, кусты, а также лиственная подстилка в березовой роще на общей площади в 20 гектаров. С пожаром боролись шесть пожарных расчетов .В селе Мерло Богодуховского района от пожара сухостоя площадью 2 гектара загорелось складское здание одного из сельскохозяйственных предприятий. К счастью в нем ничего не хранилось на тот момент. Здание, площадью 500 кв.м. сгорело полностью.В Волчанском районе возле села Сименовка горела трава на площади 100 кв.м., огонь от которой перекинулся на поле кукурузы общей площадью 50 гектаров. Благодаря усилиям спасателей и местных фермеров большую часть поля удалось отстоять.На территории садового общества в селе Липковатовка сгорел дачный дом, хозяйственная постройка на площади и трава на площади 200 кв.м. Пожар тушили более шести часов.Спасатели Краснограда вместе с работниками лесхоза и местными предпринимателями спасли от огня сосновый лес. Инцидент произошел возле поселка Наталино в 17:40. Выгорело 4,5 гектара сухой травы, камыша и кустарника. Огонь ликвидировали только в 00:35.Еще один из крупных пожаров произошел в 18:31 возле села Грушевка Купянского района Харьковской области. Там горели заброшенные фруктовые сады, сухая трава, ветки и лесополоса на общей площади более 20 гектаров. С огнем боролись пять пожарных расчетов ГСЧС и один расчет лесного хозяйства.