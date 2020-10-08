В Службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о самых крупных возгораниях, которые произошли на территории региона.Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, за минувшие сутки на территории Харьковщины произошло 114 пожаров сухой растительности в природных экосистемах. Подавляющее их количество, по словам пожарных, произошло из-за легкомысленности граждан, которые несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают сжигать мусор и сухостой. Общая площадь уничтоженных экосистем лишь только за вчерашний день составила более 132 гектара.
"Быстрому распространению огня способствует сухая и ветреная погода, что в последнее время наблюдается в Харьковской области. Нередко огонь перекидывается на поселения, объекты инфраструктуры и наносит материальный ущерб. Только за вчера от пожаров сухостоев сгорели два дома, пять хозяйственных сооружений, складское здание и 10 гектаров кукурузы на корню", - рассказывают в Службе по чрезвычайным ситуациям.
Так, только утром 08 октября спасателям Харькова удалось потушить пожар на окраине города площадью 30 гектаров, который уничтожила жилой дом и четыре хозяйственные постройки.
В селе Пересечное спасатели не дали огню распространиться на свалку. Там выгорело 5 гектаров сухой травы.
В 12:53 случился пожар за пределами села Лукьянцы Харьковского района. Горела сухая трава, камыш, кусты, а также лиственная подстилка в березовой роще на общей площади в 20 гектаров. С пожаром боролись шесть пожарных расчетов .
В селе Мерло Богодуховского района от пожара сухостоя площадью 2 гектара загорелось складское здание одного из сельскохозяйственных предприятий. К счастью в нем ничего не хранилось на тот момент. Здание, площадью 500 кв.м. сгорело полностью.
В Волчанском районе возле села Сименовка горела трава на площади 100 кв.м., огонь от которой перекинулся на поле кукурузы общей площадью 50 гектаров. Благодаря усилиям спасателей и местных фермеров большую часть поля удалось отстоять.
На территории садового общества в селе Липковатовка сгорел дачный дом, хозяйственная постройка на площади и трава на площади 200 кв.м. Пожар тушили более шести часов.
Спасатели Краснограда вместе с работниками лесхоза и местными предпринимателями спасли от огня сосновый лес. Инцидент произошел возле поселка Наталино в 17:40. Выгорело 4,5 гектара сухой травы, камыша и кустарника. Огонь ликвидировали только в 00:35.
Еще один из крупных пожаров произошел в 18:31 возле села Грушевка Купянского района Харьковской области. Там горели заброшенные фруктовые сады, сухая трава, ветки и лесополоса на общей площади более 20 гектаров. С огнем боролись пять пожарных расчетов ГСЧС и один расчет лесного хозяйства.