По оценке экспертов, цены на хлеб и хлебобулочные изделия до конца года могут подскочить на 15%.

Как сообщает Экономическая правда со ссылкой на президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко, до конца текущего года прогнозируемое подорожание хлеба и хлебобулочных изделий может составить 15%.По словам Дученко причиной скачка стоимости хлеба является рост стоимости пшеницы и продуктов ее переработки, повышение цен на сахар, подсолнечное масло и другие ингредиенты для производства хлеба и хлебобулочных изделий.Также к подорожанию приведет девальвация гривни почти на 20% с начала текущего года и рост минимальной заработной платы, уровень которой регулируется правительством.Эксперт отметил, что с начала года стоимость пшеницы, которая составляет половину себестоимости хлеба, выросла на 40%, из них только за сентябрь - на 25%. Кроме того, существенно поднялись цены на сахар, подсолнечное масло, логистические услуги, энергоносители.