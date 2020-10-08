В суд направлено обвинительное заключение в отношении главного бухгалтера предприятия по факту пособничества в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, расследованием установлено, что главный бухгалтер при составлении налоговых деклараций безосновательно увеличил сумму расходов предприятия на 32 миллиона гривен, чтобы уменьшить сумму налогов, которые должно было уплатить предприятие. В результате противоправных действий бухгалтера в бюджет не поступило налогов на сумму более 7,5 миллиона гривен.Кроме того, по процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении директору предприятия по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Его правоохранители объявили в розыск.Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.