Спортсмены из Харьковской области стали одни из лучших в Финале Кубка Украины по стрельбе из лука.

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, со 2 по 7 октября в Херсоне состоялся Финал Кубка Украины по стрельбе из лука, в котором приняли участие более 150 спортсменов из 12 областей Украины - Харьковской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Львовской, Черновицкой, Херсонской, Сумской, Ровенской, Одесской, Черкасской, Черниговской. Спортсмены соревновались в классическом и блочном луке.По итогам соревнований команда «Харьковская» в составе Александра Соколова, Юрия Дорошенко и Вадима Головко стала победителем Кубка Украины в блочном луке, обойдя команды из Ровенской и Киевской областей.Харьковские спортсмены Никита Кравчук и Дарья Павличенко завоевали бронзовую награду в составе смешанных команд у представителей классического лука, уступив командам из Сумской области.Также третье место завоевала команда «Харьковская - 1» в составе Виктора Рубана, Никиты Кравчука и Артема Мелехова в командных соревнованиях среди мужчин. Победили в этой катеогрии представители Сумской области, а второе место заняли лучники из Львовской области.