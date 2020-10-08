Об этом заявил вице-премьер Олег Урурский.Как сообщает "Суспільне", со ссылкой на слова главы комиссии по расследованию авиакатастрофы под Чугуевом, Олег Урурский призвал не допускать политизации процесса расследования авиакатастрофы и избегать любых необоснованных заявлений и комментариев до обнародования официальных результатов работы соответствующих комиссий.
Напомним, что ранее глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер сделал рад заявлений о причинах катастрофы под Харьковом, которые пришлось опровергать Командованию Воздушных Сил Украины.
"Это просто его оценочные суждения, непонятно откуда он их берет, ведь он не является специалистом в данном вопросе. Непонятно, почему он дает оценку действиям руководителя полетов? Он вообще был на аэродроме, он видел, как там все делается, как принимаются решения?" - заявил журналистам спикер Командования Юрий Агнат.