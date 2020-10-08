Пожарным удалось спасти технику и бункер с подсолнечником от уничтожения.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, 7 октября в 16:33 на номер «101» поступило сообщение о возгорании комбайна в поле возле села Сосновка Валковского района Харьковской области."На место происшествия выехало отделение 59-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию к месту вызова установлено, что во время движения комбайна возникло тление подсолнечника на подшипниках молотилки. Караул подал пожарный ствол для охлаждения и промывки молотилки, чтобы избежать возгорания всего комбайна. Таким образом был спасен и сам комбайн, и целый бункер подсолнечника", - рассказали в ГСЧС.