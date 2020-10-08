Власти Украины не будут повторно вводить всеобщий полный карантин в стране, предусматривающий полную остановку работы транспорта, закрытие рынков и магазинов.

Об этом в четверг, 8 октября, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.Он отметил, что полный карантин вводится, чтобы разорвать цепочки передачи болезни и назвал базовой функцией государства оказание медицинской помощи.- Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем пойти тем путем, что пошли некоторые европейские страны. Тем путем, которым пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней, - сказал Степанов.Напомним, Кабмин ввел жесткий карантин с 18 марта на три месяца – в период, когда в Украине фиксировались единичные случаи заболевания коронавирусом в отдельных областях.По данным Минздрава, за минувшие сутки прирост новых случаев составил 5 397, были госпитализированы 900 человек с подтвержденным коронавирусом.