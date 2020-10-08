В больницах Харькова находятся 811 человек с пневмонией, у 667 из них подтвержден коронавирус. Медучреждения заполнены, кровати со складов доставляют в холлы и коридоры.

Об этом Суспільному сообщила заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан.— Заполненность все время 100%. Но идет динамическая смена людей: одного выписали, тут же на эту кровать положили другого человека. Постели не пустеют. Есть также ситуации, когда человек может немножко подождать в приемном отделении, пока выпишется и поедет человек, который лежит на кровати, — отметила она.По ее словам, в городской больнице № 18, рассчитанной на 50 коек, 7 октября находятся 53 пациента. В рассчитанной на 140 коек больнице № 13 на 7 октября 150 человек.— Они достали уже все кровати, которые были скрыты в помещениях складских. Кровати стоят в коридорах, они стоят в холлах, где есть места. И ничего с этим не сделаем: они будут стоять, они будут работать, и люди, которые на них лежат будут лечиться, они будут получать все, что нужно, — сказала Горбунова-Рубан.По ее мнению, количество случаев, подтвержденных в сутки, в Харькове, еще будет расти.— Это не рекорд, это следующая цифра. Наши рекорды все впереди, — сказала она.В городской больнице № 25 проведут кислородопровод (сейчас там 27 коек имеют доступ к кислороду из 190 общего количества).Дополнительные 60 коек планируют открыть в больнице № 17, провести кислородопровод на 8 и 9 этажах. Всего в больнице будет 190 коек.7 октября в Харьковской области зафиксировали суточный рекорд заболеваемости коронавирусом: 685 новых случаев.