Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Франции (1:7) в товарищеском матче.

"С французами играла практически молодежная сборная. Дальше у нас матчи с Германией и Испанией. Футболисты "Шахтера" будут проходить тесты на коронавирус 8 октября. Тогда и будет ясно, какая ситуация. Попав в такую ситуацию, игроки отнеслись к матчу с той серьезностью, с которой могли. Игроки, которые выходили на поле, старались и пытались играть.Сравнивать команды вообще невозможно, но какие-то кусочки, особенно начало второго тайма, у нас хорошо получились. Все хорошее мы будем забирать. То, что произошло сегодня – стечение обстоятельств, которые есть. Сборная Франции – чемпион мира, одна из лучших команд. Мы не смогли выставить наш лучший состав, чтобы хотя бы попытаться конкурировать с ними", - приводит слова Шевченко пресс-служба ФФУ.Напомним, 10 и 13 октября подопечные Андрея Шевченко сыграют матчи Лиги наций против Германии и Испании в Киеве.