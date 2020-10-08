По состоянию на 8 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 17 541 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 22 710 случаев заболевания COVID-19, 17 359 человек находятся под медицинским наблюдением, 4 949 пациентов выздоровели, 402 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 8 октября в Украине зафиксировано 5 397 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 244 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 4 690 человек умерли, 108 233 - выздоровели.