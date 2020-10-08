С 1 ноября на украинских дорогах появятся ограничители скорости дорожного движения – водителей будут заставлять притормаживать островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.

В Украине разработали стандарт мер и средств для успокоения дорожного движения, согласно которому с 1 ноября на автодорогах Украины, кроме лежачих полицейских, начнут использовать островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы, сообщает Укравтодор, передает ЦТС.– Требования нового стандарта закладывают комплексный подход к созданию системы безопасных условий движения по дорогам и улицам, – отмечают в Укравтодоре.Средства успокоения дорожного движения устанавливаются не только для уменьшения скорости, а главным образом для равномерности транспортных потоков. При этом особое внимание уделяется участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с пешеходными и велосипедными.– До сих пор существовало только одно средство успокоения движения – так называемый лежачий полицейский. Все другие устоявшиеся мировые практики инженеры-проектанты применяли только на свой страх и риск. Измененные стандарты позволят устанавливать разделительные островки или полосы, бордюрные расширения, чокеры и островки безопасности. Они проектируются при ремонте или модернизации существующих дорог и улиц, а также при строительстве и реконструкции, – добавили в Укравтодоре. – Благодаря комплексному подходу водитель будет поддерживать постоянную безопасную скорость, а не менять ее, то разгоняясь, то тормозя.Напомним, с с 1 октября водителям нужно включать дневные ходовые огни при выезде из населенного пункта. Если конструкция автомобиля их не предусматривает, нужно включать ближний свет фар. Эта норма действует с октября по май и обязательна к исполнению, чтобы уменьшить аварийность на дорогах. За нарушение – штраф в размере 425 гривен.