Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет с 12 октября переходит на дистанционную форму обучения.Об этом KHARKIV Today в четверг, 8 октября, сообщил временно исполняющий обязанности начальника учебного отдела университета Александр Догадайло.
— Да, действительно, есть приказ временно исполняющего ректора о переходе на дистанционную форму на две недели, – сообщил он.
По его словам, цель перехода на дистанционную форму – избежать появления новых случаев заражения коронавирусом среди студентов университета и преподавательского состава. Сколько студентов и преподавателей больны, в вузе сказать не могут.
Сегодня студенты пришли в вуз по обычному расписанию, о "дистанционке" уже все знают.
— Про дистанционную форму знаю. Без понятия, как это будет происходить. Насколько мне известно, будут такие же пары. Через Вотсап или через Зум. И слышал, что нормативы по физкультуре мы тоже будем сдавать дистанционно: нужно будет пробежать дистанцию и снять это на видео (смеется). Насколько это правда, не знаю, — рассказал студент второго курса Алексей.
Артем учится на эколога на первом курсе. Говорит, что многие группы уже ушли на карантин.
— Те, кто не ушли, учатся, как обычно. Масочный режим неделю назад начали заставлять соблюдать очень серьезно. До этого — все зависело от преподавателя. Когда стало известно, что введут дистанционку, с этим стало очень жестко, — сообщил студент.
Днем ранее этот приказ появился в социальных сетях. В нем говорится, что университет будет на дистанционной форме до 25 октября. 7 октября документ был подписан временно исполняющим обязанности ректора ХНАДУ Сергеем Ходыревым.