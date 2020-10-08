Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет с 12 октября переходит на дистанционную форму обучения.

Об этом KHARKIV Today в четверг, 8 октября, сообщил временно исполняющий обязанности начальника учебного отдела университета Александр Догадайло.— Да, действительно, есть приказ временно исполняющего ректора о переходе на дистанционную форму на две недели, – сообщил он.По его словам, цель перехода на дистанционную форму – избежать появления новых случаев заражения коронавирусом среди студентов университета и преподавательского состава. Сколько студентов и преподавателей больны, в вузе сказать не могут.Сегодня студенты пришли в вуз по обычному расписанию, о "дистанционке" уже все знают.— Про дистанционную форму знаю. Без понятия, как это будет происходить. Насколько мне известно, будут такие же пары. Через Вотсап или через Зум. И слышал, что нормативы по физкультуре мы тоже будем сдавать дистанционно: нужно будет пробежать дистанцию и снять это на видео (смеется). Насколько это правда, не знаю, — рассказал студент второго курса Алексей.Артем учится на эколога на первом курсе. Говорит, что многие группы уже ушли на карантин.— Те, кто не ушли, учатся, как обычно. Масочный режим неделю назад начали заставлять соблюдать очень серьезно. До этого — все зависело от преподавателя. Когда стало известно, что введут дистанционку, с этим стало очень жестко, — сообщил студент.Днем ранее этот приказ появился в социальных сетях. В нем говорится, что университет будет на дистанционной форме до 25 октября. 7 октября документ был подписан временно исполняющим обязанности ректора ХНАДУ Сергеем Ходыревым.