Украинские правозащитники представили отчет о показаниях свидетелей в Донбассе: голод, вооруженные нападения на гражданских, казни и мародерство. Все это, надеются они, станет основой расследования военной агрессии РФ.

Сценарий захвата территорий

Обстрелы гражданских объектов

Голод и мародерство в Донбассе

Свидетельства очевидцев транзита российского оружия через город Должанск Луганской области, террор против местного населения, манипуляции и фейки российской пропаганды и голод на неподконтрольной Киеву территории Донбасса - такие факты вошли в очередной отчет Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ), представленный в ходе онлайн-презентации в среду, 7 октября.Согласно отчету, под руководством российских военных была уничтожена местная инфраструктура Должанска (до декоммунизации 2016 года - Свердловск), гражданское население пострадало от гуманитарной катастрофы. Сегодня этот шахтерский город превращен в транзитный пункт для военной техники из России, помещение местного ремонтно-механического завода служит местом ее ремонта. В отчете приведены факты лишения гражданских лиц жизни ради обогащения боевиков, обстрелов шахт, пыток, незаконных арестов и других нарушений норм международного гуманитарного права.О прямом участии в войне в Донбассе граждан России, представителей спецслужб ФСБ и ГРУ, в подчинении которых находятся местные вооруженные формирования, заявил координатор Центра документирования УХСПЧ Алексей Беда. По его словам, в Свердловске действует батальон "Рим" во главе с бывшим депутатом Свердловского городского совета от ныне запрещенной Компартии Украины, командиром местных казаков Александром Гайдеу, позывной "Рим". Его российским куратором стал полковник ФСБ Игорь Егоров, позывной "Эльбрус". Все преступления, совершенные в Свердловске и Свердловском районе Луганской области, как считает представитель УХСПЧ, были спланированы именно этими лицами и совершались под их непосредственным контролем.Согласно опросу УХСПЧ десятков местных жителей, первый российский конвой с оружием и боеприпасами был замечен в этой местности 12 июня 2014 года, спустя всего два дня после того, как пограничный пропускной пункт Должанский на границе с Россией был захвачен по приказу российских кураторов боевиками незаконного вооруженного формирования "Палестина"."У России достаточно стандартная процедура: сначала запускается негуманитарный конвой на оккупированную украинскую территорию, обстреливается гражданская инфраструктура, чтобы спровоцировать местных жителей, и уже потом идут широко разрекламированные в прессе гуманитарные конвои", - пояснил правозащитник.По данным свидетеля этих событий, бывшего жителя Свердловска Романа Романова, летом 2014 года произошел обстрел карьера вблизи поселка Вальяновское Свердловского района. Перед этим работникам карьера по телефону запретили выходить на работу. Непосредственная составительница отчета УХСПЧ, аналитик Центра документирования Анастасия Зоря рассказала, что местные боевики после получения оружия из России совершили несколько подобных провокаций. По словам местных жителей, на терриконе одной из шахт Свердловского района сначала появилась группа военных, а на следующий день - военная техника, которая обстреляла близлежащие шахтерские поселки. "На места обстрелов прибыли российские СМИ, которые сообщили, что это сделала Национальная гвардия Украины. А агитаторы в обстрелянных поселках распространяли слухи о причастности к обстрелам "Правого сектора", - сказала Зоря.Среди других преступлений она назвала обстрел шахтерского автобуса. Его водитель впоследствии рассказывал, что ему приказали ехать без пассажиров и предупредили о "постановочном обстреле для новостей" с тем, чтобы обвинить в этом украинскую армию и "простимулировать шахтеров к вступлению" в незаконные вооруженные формирования. "Обстрел провела группа боевиков оккупационных сил, переодетых в форму, похожую на украинскую. Позже двух участников этого обстрела местные жители видели на блокпосту прокси-сил России", - отметила Зоря. Она также собрала свидетельства еще об одном обстреле, в результате которого были жертвы среди шахтеров. О нем также сообщили российские СМИ как о преступлении украинских военных.Правозащитникам удалось с помощью опроса местных жителей установить пруды и шахты, в шурфах которых были устроены массовые захоронения жертв арестов и внесудебных казней людей, пытавшихся сопротивляться подконтрольным России боевикам. Среди них Анастасия Зоря назвала не только проукраинских активистов, но и представителей местного бизнеса и граждан, которых боевики использовали для вымогательства выкупа от их родственников с подконтрольной Киеву территории.Гуманитарная ситуация после окончательного установления власти подконтрольных России боевиков стала катастрофической, появились сообщения о смерти людей от голода, отметил очевидец тех событий Роман Романов. "Осенью 2014 года, когда стало невозможно снимать деньги в банкоматах, я собственными глазами видел множество людей, штурмовавших мусорные баки в поисках пищи", - свидетельствует он.Документирование событий в Донбассе с 2014 года ведется по сей день в рамках программы "Права человека в действии", которая осуществляется УХСПЧ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). На сайте организации уже опубликованы результаты задокументированных событий в Северодонецке, Марьинке, Попасной, Мариуполе, Победном, Станице Луганской, Славянске, Стаханове (после декоммунизации - Кадиевка). Все уже задокументированные и дальнейшие преступления на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе и Крыму, по словам правозащитников, должны стать толчком к расследованию военных преступлений и передаче материалов следствия в украинские и международные суды.Александр Савицкий, Киев