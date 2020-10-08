Команда Юлии Светличной спасает легендарное предприятие «Купянский машиностроительный завод». Благодаря ее поддержке, на производстве сформирован портфель заказов до конца 2020 года, создаются новые рабочие места.

Купянский машиностроительный завод был создан более ста лет назад для изготовления специального оборудования и деталей для сахарных заводов. В девяностых годах прошлого столетия предприятие приватизировали. На протяжении более двух десятков лет владельцы здесь менялись несколько раз. Весь этот период завод более-менее работал. Но в нынешнем году его почти разобрали на металлолом. На подобный произвол не смогли смотреть местные предприниматели – взялись возрождать уникальное производство.Народный депутат Юлия Светличная ознакомилась с состоянием предприятия на сегодняшний день и взяла развитие уникального производства под свой контроль.– В Купянске представители нашей команды, предприниматели Александр Капленко и Николай Маслий, спасают легендарное предприятие «Купянский машиностроительный завод» и создают новые рабочие места, – сообщила Юлия Светличная. – Предприятие в этом году уже начали резать на металлолом, а сейчас оно обретает новую жизнь. Инвестиции в промышленное производство позволили сохранить уникальные технологии, восстановить оборудование и модернизировать технологический процесс. Люди вышли на работу!По словам Юлии Светличной, к концу года сформирован портфель заказов. Далее нужна государственная поддержка.– Как раз тот случай, когда государственно-частное партнерство может быть эффективным. Еще раз подчеркиваю – только украинский предприниматель способен вытащить страну из экономического кризиса! – отмечает народная избранница. – Будем поднимать этот вопрос на всех уровнях.В ходе визита на Купянский машиностроительный завод Юлия Светличная поговорила с сотрудниками предприятия.– Общались с людьми целый день. Со всеми желающими. Как всегда. По-другому – никак. Нужно слышать друг друга, и открыто обсуждать любые вопросы. Тогда будет результат, – сказала Юлия Светличная, поблагодарив людей за поддержку.