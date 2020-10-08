Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, инфекционист Галина Гольцман рассказала, что самым действенным способом не допустить тяжелого развития заболевания, вызванного коронавирусом, является отслеживание сатурации – насыщения крови кислородом.

Контролировать ее показатели можно с помощью прибора пульсоксиметра.- Если уровень сатурации падает ниже 94, это может быть маркером тяжелого развития коронавируса. Необходимо срочно ехать в больницу, чтобы избежать последствий, - сказала Гольцман.Врач добавила, что во многих случаях снижение уровня кислорода в крови проявляется трудностями с дыханием, одышкой. Однако некоторые люди даже при очень низких показателях кислорода могут не ощущать негативных симптомов. Это опасно, поскольку таким образом легко не заметить, что коронавирусная инфекция развивается в тяжелой форме.Если COVID-19 протекает мягко, лечить его следует так же, как обычный грипп, заметила Галина Гольцман: необходимо соблюдать покой, употреблять теплое питье, при необходимости принимать жаропонижающее на основе парацетамола.