Алена Воробьева, известная многим харьковчанам как организатор многочисленных концертов, фестивалей и культурных событий в Харькове, презентовала книгу «Искусство жить во время химиотерапии» – 500 экземпляров уже забронировали онкобольницы и библиотеки по всей Украине.

«Моей маме и другим женщинам, которым страшно. Было или будет”, – с этих слов начинается артбук «Искусство жить во время химиотерапии». В книгу вошли работы десяти профессиональных фотографов и дневниковые записи харьковчанки Алены Воробьевой, сделанные во время ее лечения от рака, сообщает Bagels & Letters. Автор отмечает, что книга не только о болезни, а химиотерапия – метафора. Она говорит с читателями о страхах смерти, боли, одиночества, об их власти над людьми и о том, какой потенциал для развития они могут дать. Книга предлагает непривычный, светлый и жизнеутверждающий взгляд на такую страшную болезнь, как рак, чтобы поддержать других онкобольных и помочь их близким.Алена Воробьева известна многим харьковчанам как арт-директор культурного центра ART AREA ДК, организатор многочисленных концертов, фестивалей и культурных событий в Харькове. На ее пост в «Фейсбуке» о том, что у нее диагностировали рак молочной железы, откликнулись сотни артистов, писателей, художников и других творческих людей из разных стран. В поддержку Алены ее друзья из арт-среды проводили аукционы, продавали свои работы, организовывали концерты. Самым масштабным из них стал «Самый родной концерт» в Харькове, часть билетов на который подарили пациентам и врачам онкобольниц. Такая невероятная поддержка тоже стала одним из мотивов для девушки двигаться вперед в своей борьбе.Алена заболела раком в 38 лет, как когда-то ее мама. Но мама отказалась лечиться, испугавшись химиотерапии, ее последствий, потери волос, а с ними – женственности. Алене было 16 лет, и она хорошо помнит те ужас и страх, что переживала ее мама. Когда Алена узнала о своем диагнозе, уже ее старшей дочери было 16, а сама она столкнулась с тем же страхом: «Без волос я буду не женщина, не достаточно женщина». Однако она не могла позволить себе испугаться и проиграть. Потому что знала, как страшно бывает детям, когда их мама умирает.В течение восьми месяцев девушка проходила курс химиотерапии. С самого начала ей не хватало информации о том, насколько тяжело психологически будет пережить химиотерапию, к кому и куда обратиться за помощью. Возникало много вопросов, которые некому было задать. По словам Алены, система медицины в Украине нацелена на восстановление тела и мало заботится о психологическом состоянии, в то время как эмоциональные реакции часто критически влияют на здоровье.– У меня было понимание: все, что я чувствую, надо записывать, – рассказывает Алена. – Чтобы кто-то следующий, когда начнет движение по этому пути, не шел в темноте, как я. Словно я беру за руку другую женщину и веду ее за собой. Потому что да – там будет страшно, будет больно и одиноко, но там же будет и много всего, за что ты будешь благодарна: познание себя, трансформация взглядов, новые ценности и невероятный потенциал.Перед первым курсом химиотерапии подруга Алены, фотограф Виктория Агуреева, предложила ей сделать фотосессию, чтобы отвлечься от болезни и сохранить память о волосах – для нее самой, для дочек. Позже традицию фотосессий продолжили еще девять фотографов: Катерина Переверзева, Камила Давлятшина, Владислав Краснощек, Игорь Чекачков, Марго Колобова, Валентин Кузан, Анна Семенова, Татьяна Булгакова и Дмитрий Чирик. Алена по совету друзей решила объединить фото и текст. Так появился артбук «Искусство жить во время химиотерапии», который дает возможность взглянуть через фильтр искусства на пугающую многих тему.Озвучила идею артбука и взяла на себя общую координацию по его выпуску культурный менеджер Мария Какурина.– Я вижу в искусстве не только возможности для самовыражения, но и инструменты, которые могут изменить многое в жизни людей, – рассказывает Мария. – Я верю, что наш артбук поможет и другим находить силы жить и не опускать руки.Книга вышла в харьковском издательстве «Виват».