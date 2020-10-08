Украине придется вернуться к жесткому карантину, когда закончатся выделенные для пациентов с коронавирусом койко-места в больницах.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью УП. Жизнь.Сейчас такой необходимости нет, поскольку для пациентов с коронавирусом подготовили 50 тысяч коек. На данный момент в больницах находятся около 20 тысяч пациентов.- Карантин сработал 100%. Система подготовлена, вспышки не было, летальности не было, и мы готовы сейчас дальше работать в условиях увеличенного количества случаев заболевания, не влияя существенно на экономику в рамках адаптивного карантина, - говорит Ляшко.Сейчас в Минздраве рассчитываю, какой уровень заболеваемости и когда приведет к полному заполнению коек.- Тогда, я, как санитарный врач, буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось 2 недели, и у нас другого выхода нет, кроме как следовать примеру Израиля, Мадрида, Парижа и вводить жесткие карантинные ограничительные мероприятия. Здесь уже нельзя будет найти баланс между экономикой и спасением жизни, - подчеркнул Ляшко.Стоит отметить, что буквально сегодня глава Минздрава Максим Степанов в очередной раз заверил, что вводить всеобщий полный карантин повторно вводить не будут, несмотря на рекордную заболеваемость.