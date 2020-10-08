Сегодня ПРЦ-тест на коронавирус делают в 17 лабораториях Харькова — 13-ти частных и четырех государственных (две лаборатории — в "инфекционке" и две — в лабцентре).

Об этом сообщила KHARKIV Today директор Харьковского областного лабораторного центра и главный санврач области Любовь Махота.При этом, государственные лаборатории могут предоставлять платную услугу по исследованию на коронавирус, если человек не относится к категории людей, которым положены бесплатные тесты, но хочет провериться.Однако если, к примеру, в лаборатории Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы платная услуга по диагностированию коронавируса появилась еще в начале сентября, то Харьковский областной лабцентр пока не может предоставлять ее из-за загруженности оборудования.— Все могут проводить исследования, но частные проводят за деньги. Бесплатно — мы и инфекционные. И наша лаборатория имеет право проводить платные тесты. Если бы мы успевали проводить бесплатные, к нам могли бы обращаться категории лиц, которые не попадают под указ Министерства охраны здоровья, по собственному желанию. Никто не запрещает никакой лаборатории — ни государственной, ни коммунальной формы собственности — проводить исследования на платной основе. Но сейчас мы не проводим, поскольку у нас нет времени на это, — пояснила Махота.Сегодня сдать ПЦР-тест на коронавирус можно в таких лабораториях:Пункты тестирования на коронавирус находятся по улицам Лесопарковой, 2, Новгородской, 85 и Литературной, 5. Стоимость 1980-5200 гривен.График работы: с понедельника по субботу с 8.00 до 15.00. Запись по телефону — (067) 720-70-77.Улица Благовещенская, 25. Стоимость — 1500-2500 гривен.График работы — с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00, суббота — с 9.00 до 12.00. Телефон — (057) 712-01-01.Улица Гуданова 9/11. Стоимость — 850-1500 гривен.График работы — с понедельника по пятницу с 7.30 до 17.00, суббота — с 7.30 до 15.00. Телефон — (057)700-32-96.Московский проспект, 257. Стоимость — 2400-2700 гривен.График работы — с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, суббота — 8.00-19.00, воскресенье — 8.00-17.00. Телефон — 0800-30-11-77.Улица Защитников Украины, 15. Стоимость — 1950 гривен.График работы — с понедельника по пятницу с 8.00 до 11.00, суббота — с 9.00 до 11.00. Телефон — (057) 73-12-006.Проспект Гагарина, 4; улица Пушкинская, 68; улица Литературная, 5; проспект Московский, 144. Стоимость — 1550 гривен (наличными).График работы — понедельник-пятница с 7.00 до 9.00, некоторые работают по этому графику и в субботу, воскресенье — выходной. Телефон — 0800751851.Улица Тринклера, 6; проспект Героев Сталинграда, 160; улица Олимпийская, 3; проспект Героев Сталинграда, 23 А; проспект Людвига Свободы, 32; проспект Тракторостроителей, 100; улица Академика Павлова, 311. Стоимость — 1720 гривен.График работы — с понедельника по пятницу с 11.00 до 15.00, суббота — 11.00-12.00. Телефон — 066-145-14-15.Полтавский Шлях, 152; Аэрофлотская, 18; улица Героев Труда, 34. Стоимость — 1500-1980 гривен.График работы — с понедельника по пятницу 8.00-18.00, 8.00-11.00 и 7.00-14.00, суббота, воскресенье — 9.00-14.00. Телефон — 066-846-11-99.Улица Славянская,8; Полтавский шлях, 152; проспект Гагарина, 316, проспект Победы, 55е; ул. Счастливая, 11.График работы — с понедельника по субботу, в разных пунктах принимают с 8.00 до 12.00 или с 8.00 до 14.00, воскресенье выходной. Стоимость — 800-900 гривен. Туристы могут пройти тест ежедневно за 800 гривен, тем, кто хочет провериться для здоровья придется заплатить 900 гривен, их принимают по понедельникам, средам и пятницам.Телефон: 0683093531.(Центр микробиологии и иммунореабилитации) недавно был включен в реестр лабораторий, которые делают тест на коронавирус. Прием проводится на улице Кооперативная, 28А (по предварительной записи); ул. Пушкинская, 14. Стоимость — 1200 гривен.График работы — с понедельника по пятницу до 9.00 до 17.30-18.00, в воскресенье с 9.00 до 14.00 принимают на улице Кооперативной, 28А. Телефон: 0577555450.