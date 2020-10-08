Слезы военных, минута молчания и военные самолеты над площадью Свободы как символ вечного полета... Сотни людей попрощались в Харькове с курсантами и офицерами, погибшими при падении самолета Ан-26 под Чугуевом. Их тела доставили в родные города и села, где похоронили с почестями. Все погибшие посмертно награждены медалями «За военную службу Украине».

В авиакатастрофе погибли 26 офицеров и курсантов университета Воздушных сил.Самому старшему среди погибших было 42, самым молодым курсантам – всего 19. Все как один они мечтали о небе и стремились стать лучшими в своей профессии.На центральную площадь города вынесли на руках 25 гробов с телами погибших, личности которых после падения АН-26 устанавливали с помощью экспертизы ДНК. Церемония прощания прошла без речей, в тишине, которую разрывали только пронзительная траурная мелодия и гул военных самолетов, пролетевших над площадью. И в этот момент люди, пришедшие попрощаться, не могли сдержать слез.Похоронили погибших офицеров и курсантов там, где они родились. После церемонии прощания тела погибших переправили из Харькова в Чугуев, а оттуда уже автомобилями, вертолетами и двумя транспортными самолетами ребят повезли в последний путь – на родину каждого из них. В 11 регионов Украины прошли гражданские панихиды и отпевания в храмах. А в Харьковской области похоронили трех офицеров, двух прапорщиков и двух курсантов.Все 27 офицеров и курсантов разбившегося АН-26 награждены медалью «За воинскую службу Украине», 26 из них – посмертно.