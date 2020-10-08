Во время официального визита в Лондон президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали Соглашение о стратегическом партнерстве, политическом сотрудничестве и свободной торговле, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter в четверг 8 октября.

"Исторический момент: подписали Соглашение. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы - западный и восточный - стали еще ближе", - написал глава МИД.Это первое соглашение, подписанное Великобританией после выхода из Европейского Союза, отметил министр в прямой трансляции на странице в Facebook."На самом деле - историческое событие, первое соглашение, подписанное Великобританией после Brexit, и подписано оно именно с Украиной, что само по себе символично", - подчеркнул он, отметив, что Зеленский и Джонсон сразу установили "очень живую, искреннюю связь, взаимопонимание"."Соглашение очень большое, очень "толстое", безграничное количество страниц, результат очень долгой и плодотворной работы, но созданы условия для того, чтобы действительно торговля между нашими странами развивалась и вышла на новый уровень", - добавил глава МИД.Он сообщил, что предложил британским коллегам (и они поддержали эту идею) запустить специальную программу технической помощи для Украины, чтобы рассказать и научить украинский бизнес, прежде всего малый и средний, торговать с Великобританией и использовать возможности, которые создает подписанное соглашение.По словам Кулебы, в ходе визита стороны обсуждали необходимость роста торговли, инвестиций в Украину, усиления сотрудничества в сфере безопасности."Вчера я встречался с министром иностранных дел Великобритании Домиником Рабом. Сегодня состоялась ключевая встреча президента и премьер-министра, и мы говорили о том, чтобы между нашими странами было, во-первых, больше торговли, во-вторых, больше инвестиций в Украину, в-третьих, еще больше сотрудничества в сфере безопасности. И это очень круто, что у нас есть такие партнеры. И, безусловно, говорили о COVID-19, доступе к вакцине, о том, чтобы совместно бороться с этой проблемой", - пояснил украинский министр.