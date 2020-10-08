Глава Минздрава Максим Степанов раскритиковал власть в Харькове, где после разрешенных концертов зафиксировали 425 новых случаев инфицирования коронавирусом.

- В очередной раз обращаюсь к местным властям, к организаторам концерта: эти цифры вас не пугают каждый день? Вы же точно видите, какое у вас количество коек каждый день заполняется больными COVID-19. Вы же точно знаете, в каких условиях у вас работают врачи. Мне так кажется, что, по крайней мере, должны знать, в каких условиях работает скорая, которая каждый день подвозит тяжелых больных в больницу, - сказал Степанов на брифинге.Министр заявил, что сейчас Минздрав работает над тем, чтобы не допустить нового локдауна и соблюдать карантин. Однако невозможно будет победить болезнь, если основные правила будут игнорировать целые города.На сегодня именно Харьковская область является лидером по распространению коронавирусной болезни. За минувшие сутки там обнаружили 576 новых случаев COVID-19, большинство из которых в самом городе, где накануне состоялись концерты Оли Поляковой и Ирины Билык.