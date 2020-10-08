В связи с новым административно-территориальным устройством страны структура Национальной полиции будет реформирована, полицейские отделения и станции в Украине собираются минимизировать.

– В связи с новым административно-территориальным устройством полицейские отделения и станции по всей Украине будут минимизированы. Планируется создать кустовые подразделения, которые будут раскрывать тяжкие преступления и заниматься профилактикой на территории новых районов, – сообщил в интервью «РБК-Украина» глава Нацполиции Игорь Клименко.По его словам, базовые подразделения полиции будут заниматься раскрытием тяжких преступлений и преступлений средней тяжести. К раскрытию легких преступлений привлекут офицеров громад и участковых.– В ближайшее время планируется презентовать новую структуру Нацполиции, которая будет отличаться от советской модели, – отметил Игорь Клименко.