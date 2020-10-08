Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) через полгода поставит на учет украинских пользователей запрещенной в Украине соцсети «Вконтакте», сообщили «Суспільному» в СНБО.

– В течение полугода будет разработана новая Стратегия кибербезопасности Украины, а также Стратегия информационной безопасности. Вопросы создания системы учета украинских пользователей российской социальной сети «ВКонтакте» и при необходимости других соцсетей, находящихся под контролем государства-агрессора, будет обсуждаться в рамках реализации упомянутых стратегий, — говорятся в СНБО. – Доступ к российским соцсетям с территории Украины представляет реальную угрозу национальной безопасности и требует усилий по нейтрализации.