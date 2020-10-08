В Харьковской области ликвидировали два пожара, которые перекинулись из России.

По данным украинских пограничников, в одном случае наряд отдела Дергачи на камерах видеонаблюдения недалеко от населенного пункта Ветеринарное увидел пожар, который возник на территории России.

Ветер быстро перебрасывал огонь на территорию Украины.

В другом — пограничники отдела Золочев обнаружили пожар уже на территории Украины недалеко от населенного пункта Одноробовка. Горела лесополоса в одном километре от границы.

Огонь ликвидировали пограничники и спасатели.


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