Об этом заявили в партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ.

Харьковская областная и городская территориальные избирательные комиссии при выборе типографий для печати бюллетеней допустили нарушения. В региональной организации ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ считают, что это может свидетельствовать о подготовке к фальсификации выборов.Так, 5 сентября на заседании Харьковской областной территориальной избирательной комиссии принималось решение о выборе типографии для печати избирательных бюллетеней. Ряд членов комиссии выразили возмущение в связи с тем, что к конкурсу не был допущен ряд предприятий. Причины отказа заставляют задуматься о коррупционной составляющей этого вопроса и возможных махинациях на местных выборах 25 октября.Глава комиссии начала вести переговоры с типографией «Фактор-Друк» (аффилированной с городской властью Харькова) и давать гарантии еще задолго до решения комиссии. После, ссылаясь на эти гарантии, было отказано другим типографиям, которые предлагали более низкие цены на печать.«Не была соблюдена договорная процедура закупки. Само заседание проводилось с нарушениями, вопрос не был включен в порядок обсуждения, не было проекта решения. Это решение лоббировала глава областной комиссии. Еще месяц назад, не имея полномочий, она выдала гарантии предприятию про заказ и оплату этих бюллетеней, а также оплату бумаги для их печати. Такие действия являются грубым нарушением как избирательного законодательства, так и законодательства о публичных закупках. Об этом факте я написал заявление и подал его в ЦИК», – рассказал член Харьковской областной территориальной избирательной комиссии Александр Коновалов.Ситуация с типографией – продолжение системной борьбы с оппозицией и подготовки к фальсификациям, уверены в ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЕ – ЗА ЖИЗНЬ. Андрей Спасский, член Политсовета партии, говорит, что и в городской избирательной комиссии процесс выбора типографии был неравноправным.«В городской избирательной комиссии лобби членов от партии местной власти приняло решение печататься в типографии «Глобус», которая не предоставила соответствующий пакет документов, а просто показала заниженную цену, которая ничем не подтверждена. В связи с этим некоторые члены комиссии проголосовали против и написали особое мнение, кто-то воздержался. Мы же со своей стороны хотим обратиться к общественности и правоохранительным органам, чтобы полиция и СБУ взяли на контроль вопрос печати бюллетеней, чтобы ни типография «Фактор-Друк», ни типография «Глобус» не могли напечатать большее количество бюллетеней, чем это положено по законодательству», – подчеркнул Андрей Спасский.Оппозиция готовит соответствующие заявления в СБУ и полицию с просьбой обеспечить соблюдение законодательства этими типографиями и не допустить фальсификации волеизъявления граждан.