От полученных травм пенсионерка погибла на месте. Следователи открыли уголовное производство. Сейчас правонарушитель сотрудничает со следствием.

Как сообщалось ранее, авария произошла утром 8 октября на улице Конева."Полицейские выяснили, что грузовик белого цвета, который двигалась со стороны улицы Малогончаровской в направлении Полтавского Шляха, сбила женщину, которая двигалась по проезжей части по направлению к остановке трамвая. От полученных травм пенсионерка возрастом около 75 лет погибла на месте", - рассказали в областном главке.Через несколько часов полицейские обнаружили автомобиль и водителя на улице Диканевской в ​​Основянском районе. По словам мужчины, во время движения никаких препятствий не заметил.По факту происшествия следственным управлением ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.