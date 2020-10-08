Об этом депутат Харьковского городского совета написал на своей странице в соцсетях.

По словам Черняка, в конце сентября должна быть проведена очередная сессия харьковское горсовета, на которой должна быть рассмотрена целый ряд важных для нашего города вопросов. Однако, сессия была перенесена на неопределенный срок. Таким образом, как утверждает депутат, простые харьковчане стали фактическими заложниками политической ситуации в городе."Больные сахарным диабетом лишены возможности получать необходимые лекарства за бюджетные средства.Есть сессии - нет средств - нет лекарств! Абсолютно циничная цепочка, в которой крайними остаются простые люди.Критическая ситуация сложилась в сфере здравоохранения. Больницы перегружены, врачи работают на пределе возможностей, лекарственных средств не хватает. Убежден, что власть должна срочно реагировать. Уже вчера. Потому что завтра будет уже поздно", - подчеркивает депутат.По мнению Игоря Черняка, сегодня в городе существует ряд проблем, которые остро нуждаются в решении сессии"Перепрофилирование койко-мест под нужды больных ковид, создание дополнительных койко-мест в больницах, закупка необходимого медицинского оборудования для организации полевых госпиталей и других подобных мест размещения пациентов, введение доплат медицинским работникам, работающим в условиях прогрессирующей эпидемии.И еще одна «точка кипения» - это начало отопительного сезона. На Харьковских тепловых сетях снова многомесячные долги по зарплатам. Работники - на грани срыва отопительный сезон - на носу, харьковский горсовет - не может собраться!".