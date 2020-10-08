Теперь, помимо уголовного дела по краже имущества, мужчине грозит до семи лет за незаконное обращение с оружием.

Как сообщили в отделе коммуникации областного главка, во время проведения следственных действий работники Холодногорского отдела полиции в гараже 54-летнего мужчины обнаружили ручную гранату «РГД-5», два запала и четыре патрона.Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.